Ita : Allegri est à Paris, mais pas pour signer au PSG

Parfois annoncé comme proche du Paris Saint-Germain, notamment parce que Leonardo l'apprécié, Massimiliano Allegri est dans la capitale ce jeudi. Mais à priori pas pour parler avec le PSG.

Thomas Tuchel étant sur la sellette depuis mardi, et la sortie de route du PSG à Dortmund, le nom de Massimiliano Allegri revient à la surface dans la capitale. Et le hasard fait que ce jeudi, le technicien italien, libre depuis son départ de la Juventus, est à Paris dans le cadre de la promotion de son livre « Gagner c’est simple ». Alors forcément, l’hypothèse d’une rencontre en Allegri et Leonardo pour parler d’une possible venue l’été prochain, ou même plus tôt, au Paris Saint-Germain a été évoqué avec le coach transalpin de 52 ans. L’Agence France Presse a même directement posé à la question à Massimiliano Allegri.

Et ce dernier a fermement répondu qu’aucun contact n’était en cours avec le PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. « Si j’ai été approché par le PSG ? Non. Un, parce qu’il n’y a rien. Deux, parce que ce serait un manque de respect pour les autres. Aujourd’hui, je suis à Paris, ville magnifique, pour présenter mon livre, et surtout mes anecdotes, expériences. Je ne parle pas de mon futur car mon futur, je ne le connais pas, a confié l’ancien entraîneur de la Juventus, qui avoue cependant que l’été prochain il reprendre du service, même si ce n’est pas au Paris Saint-Germain. Je profite encore d’un peu de vacances. Il reste combien ? Trois mois de vacances ? Donc, encore trois mois de vacances, ça va. En septembre, je dois revenir, même si je m’habitue trop bien aux vacances, et je ne travaille plus. Donc, il faut que je revienne ! »