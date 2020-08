PSG : Une star punie, ce restaurant décolle depuis QSI

Dans : PSG.

Le groupe vit bien au Paris Saint-Germain, et les selfies pris ensemble, plus souvent en plein air que dans des lieux fermés ces derniers temps, montrent que les joueurs apprécient de passer un bon moment en groupe en dehors des entrainements et des matchs.

Les joueurs n’hésitent désormais plus à se retrouver pour partager un repas, notamment dans un restaurant désormais très connu de la capitale, le César. Il s’agit du véritable rendez-vous des stars du PSG, dont le propriétaire s’est confié à Ouest-France sur la belle histoire entre son restaurant et les premières stars de l’ère-QSI. Tout a débuté par une punition infligée à Nene et Javier Pastore, comme le raconte le patron Mehdi Abdelhedi.

« Nenê m’a dit : Je suis arrivé en retard à l’entraînement avec Javier Pastore, on doit organiser un dîner avec tout le staff pour se faire pardonner auprès de Carlo Ancelotti. Peux-tu nous privatiser une partie du restaurant ?. À partir de là, c’est le déclic. Toute l’équipe a commencé à venir de son côté. Ils n’ont jamais regardé le menu ou ouvert la carte. À chaque fois, je leur demande s’ils ont envie de poisson ou de viande : Dites moi ce que vous n’aimez pas et après, laissez-moi faire », a expliqué ce restaurant qui a régulièrement accueilli Neymar, Daniel Alves, Mbappé, David Luiz, Cavani et compagnie, et garde bien évidemment des souvenirs de tous ces passages qui aident à faire de son restaurant un lieu très fréquenté, les clients aimant se dire qu’ils ont une petite chance de croiser une star du PSG non loin de la table de ce restaurant chic tout proche des Champs-Elysées.