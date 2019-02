PSG : Même sur une jambe, Neymar vise toujours la victoire

Dans : PSG, Ligue 1.

De nouveau blessé au cinquième métatarsien, Neymar doit rester éloigné des terrains pendant dix semaines.

Pour un amoureux du football, cette durée d’indisponibilité est évidemment énorme. Surtout à ce moment de la saison où les choses sérieuses commencent pour le Paris Saint-Germain. Le Brésilien traverse donc un moment difficile, mais pas autant que la saison dernière. S’il se dit affecté par sa situation, Neymar, renforcé par son précédent coup dur, a cette fois la force de positiver pendant sa guérison.

« Le traitement vient juste de commencer. Ce sera un long chemin et j’aurai de petites victoires jour après jour, a confié l’ancien Barcelonais à Red Bull. Grâce à Dieu, j’ai de grands professionnels à mes côtés et le soutien du PSG tout comme celui des fans partout dans le monde. Je joue au foot depuis que je suis tout jeune, donc oui, c’est très difficile d’être éloigné du football, de la routine du club et de la chaleur des supporters. En 2018, j’ai dû faire face à quelque chose de similaire et je sais à quel point c’est difficile, mais cette expérience m’a rendu plus fort et m’a préparé pour mieux affronter ce qui m’attend. » Rappelons que le Parisien devrait reprendre la compétition en mars.