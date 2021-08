PSG : Une star de L1 est « triste » pour Lionel Messi

Dans : PSG.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a officiellement présenté Lionel Messi, qui a signé mardi un contrat de trois ans dont une en option.

L’événement est bien sûr planétaire, tant personne ne s’attendait il y a encore une semaine à un départ du FC Barcelone pour Leo Messi. Le Paris SG a finalement réalisé l’impossible en recrutant l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. En toute logique, le football français se réjouit de la venue de Lionel Messi au PSG. Mais certains nostalgiques regrettent que l’international argentin n’ait pas eu l’occasion de faire toute sa carrière à Barcelone, son club de toujours. C’est notamment le cas de Cesc Fabregas, milieu de terrain de l'AS Monaco et ancien coéquipier de Lionel Messi en Catalogne, et qui va de nouveau croiser le sextuple Ballon d’Or, cette fois sur les pelouses de Ligue 1.

Fabregas « un peu triste » pour Messi

« C'est mon ami, j'ai parlé avec lui. D'abord, je suis un peu triste pour lui. Il voulait rester à Barcelone. Je suis de Barcelone et vous savez, c'est difficile maintenant de regarder le Barça sans Leo. Mais la vie est ainsi. Et je le vois heureux à Paris avec sa famille. C'est un nouveau défi pour lui, qui sera très intéressant. C'est aussi une bonne chose pour la Ligue 1. Le niveau va vraiment augmenter avec lui. Les gars, ici, me posent beaucoup de questions. Ils sont excités de jouer contre lui, Neymar et Mbappé. C'est incroyable. Il avait 13 ans quand il est arrivé à Barcelone. C'est le joueur qui aime le plus la compétition j'ai vu dans ma vie. Je le connais très bien. Je sais qu'il donnera toujours le meilleur pour Paris et pour lui-même. Quand un nouveau défi se présente à lui, normalement il fait toujours les choses très bien » a lancé Cesc Fabregas, qui confirme que Leo Messi voulait rester au FC Barcelone. Mais qu’il donnera tout pour accomplir ses objectifs personnels et collectif au Paris Saint-Germain…