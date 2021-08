PSG : Nasser Al-Khelaifi réagit après la signature de Lionel Messi

Dans : PSG.

Le président du Paris Saint-Germain ne masque pas son bonheur après avoir réussi à faire signer Lionel Messi, alors que le sextuple Ballon d'Or devait parapher un nouveau contrat avec le FC Barcelone.

« Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille. Il n’a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L’ambition du Club est bien entendu identique. L’arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement. Avec notre remarquable entraineur et son staff, je suis impatient de voir notre équipe marquer l’histoire pour tous nos supporters à travers le monde », a confié Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain suite à l’officialisation de la signature de Lionel Messi jusqu’en juin 2023, avec une option pour une année supplémentaire.