PSG : Une qualification contre Man Utd et adieu le fair-play financier !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain sera en ballotage favorable au coup d'envoi du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester United. Et si le PSG parvient à décrocher son ticket pour la suite de la très rémunératrice C1, Nasser Al-Khelaifi aura le sourire pour plusieurs motifs et pas que sportifs. En effet, selon Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport, une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions permettra au Paris SG de cocher toutes les cases dans le cadre du respect du fair-play financier.

A vos calculatrices. « Les revenus commerciaux du PSG correspondent à 58% du total des ressources du club. Perdre le contrat QTA sera donc une perte très importante. Et la revalorisation du contrat de sponsoring maillot ne pourra pas tout compenser. Le PSG va gagner, d’un côté, plus de 35ME en plus, et d’un autre côté, perdre 60ME. Au final, il manque donc 25ME pour rester dans les clous du fair-play financier. La solution pourrait venir, tout simplement, du domaine sportif. Car les dotations de la Ligue des champions ont grandement augmenté depuis cette saison. À l’heure actuelle, avant même son match contre Manchester United, le PSG a déjà touché plus de 60ME, soit seulement 2ME en moins que la saison passée, lorsque le club avait été éliminé dès les huitièmes de finale. Et Paris n’a toujours pas touché les droits TV (...) Si le PSG se qualifie en quart de finale, il pourrait se rajouter une prime de qualification à 10,5ME et au moins 20ME de droits TV. Par ailleurs, les matchs joués à domicile, au Parc des Princes, pourraient rapporter, à chaque stade de la compétition, entre 2 et 4ME. Au total, une qualification en quart de finale permettrait donc un gain total de 90ME maximum. Soit 28ME en plus que l’année dernière. Résultat final, Paris perd 60ME avec la fin du contrat QTA, gagne 35ME grâce à son nouveau contrat de sponsoring et serait sur le point de sauver son bilan comptable en cas de qualification en quart de finale de Ligue des Champions », explique Pierre Rondeau sur RMC. On comprend mieux pourquoi Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont tout intérêt à pousser Manchester United vers la sortie...