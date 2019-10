PSG : Une première en 50 ans, il demande à Mbappé de ralentir

Dans : PSG, Ligue 1.

Sur un nuage à l’été 2018 quand il avait enchainé une Coupe du monde et une saison pleine avec le PSG, Kylian Mbappé avait décidé de bien couper pendant l’été suivant.

Revenu avec les batteries rechargées, l’attaquant parisien s’est pourtant rapidement blessé à la cuisse. Et un mois après les faits, l’ancien monégasque n’a toujours pas retrouvé la plénitude de ses moyens physiques, ce qui est bien évidemment observé de près au sein du PSG. A juste titre selon Rolland Courbis, pour qui le fait que Mbappé ait des qualités physiques incroyables le rend également fragile, et va même l’obliger à faire évoluer son jeu.

« J’observe la situation et la blessure de Kylian Mbappé et pour commencer, je répète quelque chose d’important que j’avais déjà dit à ce sujet. C’est qu’en 50 ans, c’est la première fois que ce que je considère comme un très grand joueur a un profil de sprinteur. Mbappé a une marge de progression importante dans plein de secteurs, mais sa principale qualité, c’est sa double voire sa triple accélération. Mais les possibilités musculaires de Mbappé ont des avantages et des inconvénients. Un joueur avec des muscles et des fibres comme lui, c’est fragile. Il doit être très prudent avec cette blessure, qui était une nouveauté pour lui. Maintenant, il doit faire très attention. Il va être obligé de mettre un frein et de changer sa manière de courir », a assuré le consultant de RMC, persuadé que cette blessure de Kylian Mbappé est toute sauf anodine. La preuve avec le forfait du champion du monde pour le match face à Angers ce samedi.