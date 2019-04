PSG : Une poisse comme celle du Paris SG, il n'avait jamais vu ça

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League, Foot Europeen.

Depuis sa prise de fonction au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel ne reçoit que des louanges ou presque, et notamment auprès de ses collègues.

Ces dernières années, Thomas Tuchel et Jürgen Klopp ont souvent été comparés. Tout simplement parce que le second a suivi les traces du premier à Mayence puis au Borussia Dortmund, le tout pendant dix saisons. Pour leur première expérience à l'étranger, les deux entraîneurs allemands ont même eu la chance de s'affronter en Ligue des Champions, puisque Liverpool et le PSG étaient dans le même groupe, avec une victoire pour chaque équipe. Quelques semaines plus tard, le coach des Reds a tenu à dresser un joli portrait de son compatriote et de sa formation.

« Le PSG ? Ils vont être champions cette saison, même s’ils sont sortis de la Champions League à la suite d'un des matchs les plus malchanceux que j’ai vu de ma vie. Ça semblait impossible de le perdre, mais ils l'ont perdu. Face à Barcelone, ils avaient été malchanceux, mais Barcelone avait bien mieux joué au retour. Là, ils étaient meilleurs dans les deux matchs, et dehors ! C’est rare. Tuchel ? C'est un manager fantastique. On peut constater son influence, beaucoup de choses ont changé, le style de jeu, les formations utilisées. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent avec lui et qui ont beaucoup de respect pour lui. Vous ne pouvez pas gagner la Ligue des Champions juste avec beaucoup d’argent, vous avez besoin d’une très bonne organisation, parce que les autres clubs ne sont pas aveugles, nous faisons aussi notre boulot, et il faut disposer des bons outils au bon moment. Thomas a cette faculté. Après, je ne suis pas parfait, Thomas non plus, personne ne l’est », avoue, sur Canal+, Klopp, qui estime donc que le PSG de Tuchel ne se fera pas avoir deux fois en Ligue des Champions. Pour l'entraîneur de Liverpool, il faudra donc compter plus que jamais sur Paris la saison prochaine en C1.