PSG ‍: Vente en vue, Rachida Dati cherche le vrai prix du Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Derrière la volonté du PSG de construire un nouveau stade loin du Parc des Princes, il y a une guerre politique. La bataille à la Mairie de Paris peut changer la donne.

Candidate à la Mairie de Paris, Rachida Dati a forcément un avis sur la situation actuelle entre le PSG et la ville. Le conseil de Paris a voté contre une vente du Parc des Princes, véritable bijou architectural et qui ne peut pas être cédé au club parisien selon les élus locaux. Voilà qui empêche totalement le Qatar de se lancer dans des travaux couteux, difficile de ravaler totalement la façade, de déplacer les tribunes, de changer même le toit, quand on est simplement locataire, se dit Nasser Al-Khelaïfi. Résultat, le président du PSG regarde ailleurs et menace de quitter la Porte de Saint-Cloud pour trouver un nouvel emplacement ou construire un stade plus grand et plus moderne.

Quel est le prix du Parc des Princes

PSG : Un Parc des Princes tout neuf à 500 ME, le Qatar a tout prévu https://t.co/rUIi2tjZz8 — Foot01.com (@Foot01_com) December 14, 2024

Maire du VIIe arrondissement, Rachida Dati rêve de succéder à Anne Hidalgo même si cela fait plus de 20 ans que la capitale française est bien ancrée à gauche. Interrogé par Le Parisien, son entourage a tenté de calmer le jeu autour de ce futur départ du Parc des Princes avec des propos appelant à l’apaisement et à la discussion. « Le PSG doit rester à Paris. Il faut se remettre autour de la table, trouver une issue pour que le club reste », a ainsi confié un proche de la femme politique. En filigrane, on peut toutefois comprendre que Rachida Dati ne serait pas forcément contre la vente du Parc des Princes au PSG. Car Le Parisien le précise, le clan Dati regrette « l’énorme écart de prix entre ce qu’a proposé le PSG et ce qui aurait pu satisfaire la majorité ». Il faut dire en effet que le Qatar avait proposé la modique somme de 50 millions d’euros pour racheter l’enceinte parisienne, justifiant ce montant par les énormes travaux à venir pour le moderniser.

De son coté, la Ville de Paris estime le bien entre 200 et 350 millions d’euros. Il reste à savoir si c’est plus une question d’argent ou de principe, mais si la représentante des Républicains venait à être au pouvoir à la Mairie de Paris, elle fait en tout cas savoir qu’elle serait peut-être plus ouverte à trouver un juste prix convenant à tout le monde pour la cession du Parc des Princes. Et assurer ainsi de voir le PSG rester à Paris, avec un projet de rénovation totale du stade.