PSG : La défaite du PSG expliquée sans détour par Javier Pastore

Javier Pastore (après la défaite du PSG à Strasbourg) : « L’adversaire a eu deux occasions et nous n'étions pas à 100% concentrés sur ces actions, et ils ont marqué. Après, ils ont très bien défendu, on a essayé de gagner ce match mais bon on n’est pas arrivé à marquer le deuxième but et on a perdu. Mais notre équipe a bien joué et voulait gagner. Toutes les équipes veulent bien jouer et gagner contre le Paris Saint-Germain, mais là on n’a pas réussi à marquer. Mais c’est normal que des équipes aient de l’envie contre nous. Finir invaincu ? On ne pense pas à cela, il y a de très bonnes équipes dans le championnat de France et c’est normal d’avoir parfois des difficultés. L’objectif c'est de terminer premier à la fin du championnat et de gagner ce championnat. C’est bien, on prend un coup, mais ça va nous aider pour le futur. »