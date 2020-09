PSG : Une piste secrète au milieu, ce n'est pas Guendouzi

Dans : PSG.

Paris recherche activement un milieu de terrain et dimanche soir, Leonardo a prévenu qu’il faudrait être « imaginatif » pour renforcer l’équipe cet été au mercato.

Le directeur sportif du PSG a notamment évoqué la possibilité de régler certains dossiers grâce à des échanges de joueurs. Dans cette optique, les dirigeants parisiens songent sérieusement à proposer Julian Draxler à Arsenal en échange de Mattéo Guendouzi. Un possible double transfert qui ne manque pas de faire réagir les supporters parisiens, globalement peu emballés par la perspective de récupérer un international espoirs français placardisé par Mikel Arteta en raison de son mauvais comportement chez les Gunners. Mais selon Foot Mercato, on est encore très loin d’une signature de l’ancien Lorientais dans la capitale française.

Et pour cause, le média fait savoir que Mattéo Guendouzi est une piste étudiée depuis de longs mois par la direction du Paris Saint-Germain, mais qu’il n’est pas pour autant la priorité de Thomas Tuchel et de Leonardo à ce poste. « Le PSG avance actuellement sur un autre joueur » dont l’identité n’a pas filtré selon le média. Evidemment, tous les fantasmes sont possibles pour les supporters parisiens, qui rêvent par exemple de joueurs tels que Ngolo Kanté ou Sergej Milinkovic-Savic. Reste que financièrement, le PSG ne semble pas en mesure de faire des folies cet été. Un constat d’autant plus valable que pour l’heure, Leonardo n’est pas encore parvenu à dégraisser. Le mercato devrait donc mettre encore un peu de temps à se décanter au Paris SG, où des renforts sont également attendus en défense centrale et au poste de latéral droit afin de compenser les départs de Thiago Siva, Tanguy Kouassi et Thomas Meunier.