PSG : L’échange Guendouzi-Draxler, c'est enfin un grand oui

Matteo Guendouzi pour Julian Draxler, l'échange entre le PSG et Arsenal prend doucement forme.

Souvent évoqués dans cette période où les clubs ont des difficultés financières inattendues avec la crise sanitaire, les échanges ont rarement lieu au plus haut niveau. De manière détournée, le FC Barcelone a réussi à en faire un avec la Juventus, pour récupérer Pjanic et envoyer Arthur en Italie. Le PSG, qui s’en est souvent vu proposer, est en train d’en mettre un sur pied pour faire signer Matteo Guendouzi et renforcer ainsi le poste de sentinelle avec un joueur formé en France, ce qui n’est pas négligeable en vue des listes européennes. Il faut dire que l’ancien de Lorient mais aussi du PSG dans sa formation, est clairement sur le départ en raison de son comportement, que son manager Mikel Arteta n’a pas digéré, plus que de ses performances sportives. Arsenal ne compte pas sur lui, et le jeune milieu (21 ans) a ouvert la porte aux dirigeants parisiens ces derniers jours selon L’Equipe.

Après avoir refusé des contacts avec des clubs espagnols (Valence, Villarreal) ou italiens (Bergame…), Guendouzi, déçu de voir que le FC Barcelone ne comptait pas sur lui depuis le départ d’Eric Abidal, a répondu favorablement à l’intérêt du PSG. Un bon point, surtout que dans l’autre sens, Julian Draxler, qui a lui aussi quasiment refusé toutes les portes de sorties de son côté, affichant son désir de terminer sa dernière année de contrat à Paris, pourrait enfin être tenté par l’idée d’évoluer à Arsenal, club régulièrement européen et qui cherche à revenir dans le Big 4 de la Premier League. De quoi faire baisser les prétentions des Gunners, qui voulaient 35 ME pour Guendouzi, mais pourraient bien trouver un terrain d’entente avec le PSG pour un échange qui aurait le don de satisfaire les deux parties.