PSG : Une petite vengeance signée Emery contre Paris au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Toujours à la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain prospecte partout en Europe pour dénicher la perle rare.

Ces derniers jours, le nom d’Aaron Ramsey est revenu avec insistance dans l’actualité du club parisien. Encore buteur mardi contre Fulham en Premier League, l’international gallois sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Une situation dont Paris souhaite profiter pour recruter le joueur en juin prochain… ou même dès cet hiver, en échange d’une faible indemnité de transfert. Mais au micro de Sky Sports, un certain Unai Emery, entraîneur du PSG entre 2016 et 2018, a calmé les ardeurs de son ancien club.

« Pour l’instant, il travaille ici avec nous et oui, je pense qu’il va rester jusqu’en juin. Contre Fulham (mardi), il a joué 15 minutes et il a marqué. Il nous a aidés à obtenir ce bon résultat. Je veux qu’il conserve cette concentration lorsqu’il joue » a expliqué Unai Emery, pour qui un départ d’Aaron Ramsey dès le mois de janvier est totalement inenvisageable. Au risque qu’il parte pour zéro euro dans six mois. De toute évidence, le Paris Saint-Germain doit zapper ce dossier qui ne se décantera pas avant plusieurs semaines. D’autant que la Juve, le Real ou encore le Bayern Munich sont également sur les rangs…