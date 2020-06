PSG : Une offre XXL pour Cavani, à une condition

Dans : PSG.

En fin de contrat au PSG, Edinson Cavani a bien compris, au cas où le doute était encore présent, que son avenir n’était plus à Paris.

La signature définitive de Mauro Icardi ne laisse pas de place au doute, l’Argentin sera le numéro 9 du Paris SG, et l’Uruguayen peut aller se trouver un nouveau club. Avec ce statut d’avant-centre expérimenté et encore capable de faire très mal aux défenses quand il est en pleine possession de ses moyens physiques, Cavani plait beaucoup. En Espagne du côté de l’Atlético de Madrid, en Italie à l’Inter Milan, et désormais en Angleterre. Ainsi, le journaliste spécialisé Alfredo Pedulla dévoile ainsi que Newcastle est prêt à littéralement casser la baraque pour s’offrir l’ancien napolitain.

S’il n’y aura bien évidemment rien à dépenser en ce qui concerne l’indemnité de transfert, le club anglais va tout miser sur le salaire du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Et cela veut dire un contrat d’au moins deux ans, avec surtout une paye aux alentours de 11 à 12 ME par an. Bien évidemment, tout cela est lié au rachat du club par les investisseurs d’Arabie Saoudite, ce qui met du temps à se finaliser, mais ces derniers ont tenu à faire connaitre leur proposition, histoire que Cavani sache ce qu’il l’attend à Newcastle dans quelques semaines. Deux ombres au tableau toutefois, le rachat du club qui ne parvient pas à aller au bout pour des raisons extérieures malgré un deal financier déjà validé. Et le fait que Newcastle ne dispute pas de Coupe d’Europe, ce qui gênerait l’Uruguayen.