PSG : Cavani de retour en Italie, une piste se démarque

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani pourrait faire son retour en Italie. Mais pas du côté de Naples.

L’avenir d’Edinson Cavani met du temps à se dessiner. Mais plus le temps passe, et plus son départ du Paris Saint-Germain semble acté. Alors que la fin de son contrat approche, l’attaquant de 33 ans n’a toujours pas de nouvelles de ses dirigeants. Ça sent donc la fin pour le meilleur buteur de l’histoire du club francilien, qui pourrait tout de même le prolonger pour deux mois, le temps de disputer les finales des deux coupes nationales et la fin du parcours en Ligue des Champions en août. Pendant ce temps-là, nul doute que l’entourage de Cavani fera le nécessaire pour trouver sa prochaine destination.

Désireux de rester en Europe, l’ancien joueur de Palerme et de Naples pourrait notamment revenir en Italie, où l’Inter Milan exerce un véritable pressing pour l’attirer. Selon les informations de Tuttosport, les Nerazzurri lui offrent un contrat de deux ans, assorti d’un salaire annuel à 7,5 millions d’euros hors bonus. De nouveaux échanges sont prévus entre Cavani et l’Inter, qui devra disputer sa fin de saison en Serie A pour savoir s’il jouera la Ligue des Champions. Et l’on imagine que cet objectif influencera aussi le choix du Parisien, dont le dossier ne dépendrait pas de l’avenir de l’Argentin Lautaro Martinez, la cible du FC Barcelone.