PSG : Une offre qui ferait bondir l’UEFA annoncée en Italie

Pour beaucoup d’observateurs, les difficultés du PSG face à Liverpool et Naples lors de la phase aller de la Ligue des Champions ne sont pas si anodines que cela.

Si Thomas Tuchel a réussi à redresser la barre grâce à sa flexibilité tactique, l’absence d’un milieu de terrain défensif de formation et de qualité empêche le PSG de viser la victoire finale en Ligue des Champions. Un constat plutôt partagé au sein du club, où on est bien décidé à faire venir un joueur de haut profil, malgré des moyens annoncés comme limités. Et si au contraire, Paris faisait un gros investissement pour toucher le jackpot ensuite avec la Coupe aux grandes oreilles ?

C’est le scénario envisagé ce samedi par le Corriere dello Sport, qui annonce que le PSG n’a pas faibli dans son intérêt pour Allan. Thomas Tuchel le tient en très haute estime mais Naples n’est pas vendeur. A moins d’une proposition déraisonnable et c’est ce qu’annonce le journal italien, pour qui Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à effectuer un chèque de 80 ME afin de s’offrir les services du milieu brésilien. Un chiffre qui mettrait possiblement le PSG dans le rouge vis à vis de l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, même si cela donnerait une toute autre dimension au recrutement hivernal du club de la capitale.