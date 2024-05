Adieu le PSG, un seul club fait rêver Xavi Simons

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à Leipzig cette saison, Xavi Simons a peu de chances de jouer sous les ordres de Luis Enrique l'an prochain. L’international néerlandais a fait part de sa volonté de quitter la capitale française.

Coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui espérait pouvoir compter sur Xavi Simons la saison prochaine après deux prêts concluant au PSV Eindhoven puis au RB Leipzig. L’international néerlandais sort d’une année aboutie avec 9 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues en Allemagne. Surtout, son profil de milieu offensif très technique et décisif manque cruellement au PSG, qui ne peut compter que sur Vitinha dans ce rôle. Luis Enrique avait l’intention de compter sur Xavi Simons la saison prochaine, mais le joueur né à Amsterdam en a décidé autrement en faisant clairement savoir qu’il ne voulait pas jouer au PSG. Un coup dur pour Paris, mais une excellente nouvelle pour les courtisans de Xavi Simons. Ils sont actuellement deux à se disputer la signature du Néerlandais : le RB Leipzig, où il brille depuis douze mois… et le FC Barcelone, son club formateur.

📂 @MatteMoretto



🚨 Xavi Simons no seguirá en el PSG



📌 Es cierto que al Barça le gusta mucho Xavi Simons y se están planteando incorporarle en calidad de cedido



Xavi Simons considera Barcelona como su casa❗️ pic.twitter.com/60zDnpI3nN — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) May 12, 2024

Le coach catalan Xavi verrait d’un excellente œil la venue du milieu offensif de 21 ans, même en prêt si c’est la solution pour le recruter. Cela tombe bien, le milieu offensif aux 13 sélections avec les Pays-Bas ne rêve que d’un club : le Barça. Selon les informations de Relevo, le départ du PSG est acté pour Xavi Simons, qui « considère Barcelone comme sa maison » et qui a bien l’intention de porter les couleurs du club blaugrana la saison prochaine. Reste que pour Joan Laporta, seul un prêt est envisageable. Cela conviendra-t-il à Paris ? C’est moins sûr. Mais le contrat de Xavi Simons au PSG est si flou que le club parisien pourrait être contraint d’accepter un nouveau prêt de sa pépite. Le vice-champion d’Espagne a donc l’intention de tout mettre en œuvre dans les semaines à venir pour conclure le prêt (avec ou sans option d’achat ?) de Xavi Simons. De quoi rendre fous les supporters parisiens, qui avaient eux aussi envie de voir le Néerlandais à l’œuvre dans la capitale sous les ordres de Luis Enrique.