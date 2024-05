Mbappé et le PSG, terrible révélation

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'été dernier, après avoir passé du temps dans le loft du PSG, Kylian Mbappé avait trouvé une solution avec Nasser Al-Khelaifi. Un deal financier qui cependant a volé en éclats.

Le président du Paris Saint-Germain l'a dit et répété jusqu'à récemment, le départ libre de Kylian Mbappé pour le Real Madrid ou ailleurs se fera en bonne entente dans la mesure où un accord avait été trouvé en août 2023. A l'époque, alors que Nasser Al-Khelaifi avait ordonné à Luis Enrique qu'il zappe Kylian Mbappé, notamment de la tournée en Asie, tout s'était arrangé en l'espace d'un week-end. En renonçant à certaines primes liées à son contrat, l'attaquant de 25 ans avait réintégré le groupe, l'histoire semblant définitivement réglée. « Le meilleur buteur de l’histoire du PSG s’est assis sur un chèque de 80 millions d’euros qu’il devait toucher au 1er septembre (dite prime de fidélité) mais également sur d’autres émoluments qui pourraient faire monter le montant des économies réalisées par le PSG à près de 100 millions d’euros », précisait alors Le Parisien. Mais ce dimanche, L'Equipe révèle qu'en fait, cet accord n'est pas vraiment d'actualité alors que Kylian Mbappé s'apprête à jouer son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Un accord pas encore signé, la tension est grande au PSG

On l'a compris vendredi soir en regardant la vidéo du champion du monde 2018 annonçant son départ, le divorce est brutal avec Nasser Al-Khelaifi, dont le nom n'est pas cité une seule fois. Et José Barroso le confirme dans le quotidien sportif, la situation est glaciale entre le président qatari du PSG et sa star française. Cela n'aide évidemment pas à trouver un accord pour cet aspect financier qui semblait pourtant être totalement réglé. « Les termes financiers du départ du joueur ne sont pas encore finalisés. Un accord semblait pourtant avoir été trouvé l’été dernier à l’issue duquel le numéro 7 avait d’ailleurs été réintégré au groupe pro. Il prévoyait que Mbappé abandonne une part de ses primes, mais le PSG entend à présent discuter avec le joueur pour arrêter une compensation définitive en fonction du contrat qu’il a, entre-temps, négocié avec le Real Madrid », révèle notre confrère. De quoi forcément mieux comprendre cette tension extrême entre le futur joueur madrilène et son patron.

A deux semaines de la fin de la saison du Paris Saint-Germain, avec la finale de la Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais, il reste à savoir ce que Nasser Al-Khelaifi va décider concernant Kylian Mbappé. Sur un coup de colère, le président du PSG est capable de demander à Luis Enrique de laisser son attaquant vedette sur la touche afin de montrer que tout cela l'exaspère. En conférence de presse, s'il a qualifié de « légende du PSG » l'attaquant français, l'entraîneur espagnol a plusieurs fois dit que tout le reste concernait uniquement Mbappé et Al-Khelaifi et que c'était à ces deux-là de s'entendre. On aura la réponse à une partie de cette question ce dimanche soir à 21h, heure du coup d'envoi du match Paris-Toulouse dans un Parc des Princes comble.