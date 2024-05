Luis Enrique ‍: « ‍Je vais essayer d'être poli avec toi... ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après avoir répondu à plusieurs questions sur le départ désormais officiel de Kylian Mbappé, Luis Enrique a montré son agacement lorsque « l’échec » en Ligue des champions a été abordé, tout cela étant relié à son avenir au PSG. Un journaliste a pris pour tout le monde.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain s'en doutait probablement, après la vidéo de Kylian Mbappé annonçant sa décision de quitter le club de la capitale sept ans après sa signature, l'essentiel des questions de la conférence de presse de ce samedi allait porter sur cette officialisation. Luis Enrique a répondu avec patience à plusieurs interrogations sur ce sujet, mais c'est un tout autre sujet qui l'a fait sortir de ses gonds. Notre confrère de Stats Performs-Opta a en effet voulu savoir quelle était dorénavant l'avenir de Luis Enrique suite à cet « échec » (Ndrl : fracaso en espagnol) face au Borussia Dortmund en Ligue des champions, et s'il en avait parlé avec ses dirigeants. Visiblement, le mot « échec » a fait craquer le technicien espagnol.

🤬 TREMENDO ENFADO de LUIS ENRIQUE con un periodista.



Es pronunciar la palabra 'FRACASO' y... pic.twitter.com/Xa144uYEXm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 11, 2024

Après avoir demandé au traducteur de lui confirmer que ce mot avait été utilisé, Luis Enrique est alors devenu plus agressif. « Je vais essayer d'être courtois et poli, mais puisque tu parles d’échec, je te demande combien il y a d'équipes engagées en Ligue des champions ? Je te le demande à toi qui as parlé d'échec. Tu ne sais pas combien ? Peut-être que l'échec, c'est de ne pas avoir étudié combien il y avait d'équipes engagées en Ligue des champions. Passons à la question suivante et comme cela, nous éviterons un problème », a lancé l'entraîneur du PSG, visiblement sur les nerfs concernant ce sujet. Il n'y a pourtant pas de quoi s'emballer, puisque Nasser Al-Khelaifi a déjà renouvelé sa confiance à Luis Enrique, malgré l'élimination en demi-finale face au club allemand. Mais comment souvent, le technicien du Paris Saint-Germain a voulu en découdre avec la presse, confirmant à Paris la réputation qu'il avait déjà en Espagne.