PSG ‍: Luis Fernandez supplie les supporters de ne pas siffler Mbappé

Par Claude Dautel

Figure légendaire du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez sait que certains supporters du PSG sont remontés contre Kylian Mbappé. Mais il espère que cela n'ira pas trop loin ce dimanche au Parc des Princes.

Figure emblématique de l'histoire du PSG, Luis Fernandez ne ratera pas la dernière sortie de Kylian Mbappé à Paris. Mais l'ancien joueur et entraîneur du club de la capitale le sait, dans les tribunes du Parc des Princes, si le CUP va célébrer son numéro 7, d'autres supporters sont eux décidés à faire entendre leur colère. Une attitude que le consultant de Beinsports a bien du mal à comprendre, estimant que Mbappé avait été à la hauteur durant ses sept saisons passées au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, tout n'a pas été parfait, mais Luis Fernandez estime dans le Journal du Dimanche que l'heure est à la célébration pour un joueur hors du commun et qui restera dans l'histoire du PSG, malgré les critiques. Dans un long édito, Luis Fernandez dit tout le bien qu'il pense de Kylian Mbappé et il lance un appel aux supporters du PSG qui seront ce dimanche soir au Parc des Princes.

Mbappé de retour au PSG ? Autant ne pas fermer la porte

Dans l'hebdomadaire dominical, Luis Fernandez confie son admiration et espère qu'il n'est pas le seul à penser tout cela de Kylian Mbappé. « Aurait-il dû annoncer son départ sur la pelouse du Parc des Princes ? On ne peut pas savoir comment ça aurait tourné, donc il a préféré prendre les devants avec cette vidéo bien dans son style, sa façon d'être. On ne peut pas rester insensible à ce qu'il a fait durant toutes ces années. Quand tu bats autant de records, c'est que tu veux t'investir à fond pour ton club, quelle que soit la compétition. Il nous a gratifiés de moments d'exception, de ful­gurances pour éliminer, frapper, marquer. Kylian fait partie des joueurs qui auront marqué l'his­toire du PSG. Sept ans, c'est pas mal aujourd'hui, quand d'autres considèrent le club comme un simple tremplin. Avec ses quali­tés et ses défauts, il a été décisif. Je vais le regretter parce que j'ai pris du plaisir à le voir jouer, je le regarderai toujours. J'appelle les supporters à lui rendre un bel hommage ce dimanche au Parc des Princes. Pendant sept ans, Kylian a transpiré avec ce mail­lot, il l'a respecté, il a donné le maximum. Il y a un temps pour la critique, mais, maintenant, il faut être à la hauteur, lui dire merci et à bientôt, parce qu’en football, on ne peut jamais prévoir », fait remarquer l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui ne ferme pas la porte à un retour de Kylian Mbappé.