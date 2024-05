PSG ‍: « ‍Mbappé a pris 1 milliard, oublier Nasser est une faute ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a pris soin de ne pas citer Nasser Al-Khelaifi dans ses remerciements au moment d'annoncer son départ du PSG. Une faute de goût pour certains consultants.

C'est dans une très longue vidéo tournée, selon Le Parisien, au lendemain de l'élimination du Paris Saint-Germain par Dortmund, que Kylian Mbappé a conformé qu'il allait partir en fin de saison. S'il n'a pas cité le Real Madrid, le numéro 7 parisien ne fait pas grand mystère de son futur club. Mais ce qui fait évidemment parler après ce numéro de communication mitigé, c'est que s'il a remercié beaucoup de monde, Kylian Mbappé n'a pas eu un mot pour Nasser Al-Khelaifi.

Bien sûr, l'été dernier, il y a eu un clash brutal entre les deux hommes, et visiblement la vengeance est un plat qui se mange froid pour le Kid de Bondy. Le président qatari du PSG a toujours tout cédé à la star tricolore, jusqu'à l'affaire du loft en 2023, et pour Mbappé, c'est un crime de lèse-majesté qui vaut donc à Nasser Al-Khelaifi de passer à la trappe. Un membre des Grandes Gueules du Sport trouve cela presque minable.

🗣💬 "C'est une annonce froide, sans saveur, pas à la hauteur du garçon qu'il est. Ça méritait une vraie conférence de presse avec les journalistes pour les respecter. Ce sera encore tout pour le Real"



Pascal Dupraz estime que Mbappé a manqué sa sortie avec le PSG. pic.twitter.com/d92dHBRhQL — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) May 11, 2024

S'exprimant sur ce choix de Kylian Mbappé de ne pas parler de son patron qatari, Pascal Dupraz estime que tout cela n'est pas vraiment glorieux pour le joueur de 25 ans après les sept années qu'il a passés au Paris Saint-Germain. « Par rapport à son président, je pense que Kylian Mbappé a pris peut-être un milliard d’euros au PSG en sept ans. Je suis certain que le président du club y est pour quelque chose. Nasser y est pour quelque chose et c’est le seul qu’il a oublié. C’est une faute de goût qui n’est pas du niveau du joueur qu’il est (...) Tout cela est sans saveur et sans émotion », a regretté l'ancien entraîneur, désormais consultant de RMC. A voir ce que cela va donner dimanche soir au Parc des Princes, notamment lors de l'hommage qui devrait être rendu à Kylian Mbappé par le Paris Saint-Germain, la poignée de main entre le président du PSG et son attaquant vedette étant attendue avec une certaine impatience.