200ME pour deux stars, le PSG attaque déjà le mercato

Par Corentin Facy

Le PSG ne va pas hésiter à envoyer la sauce pour la succession de Kylian Mbappé. Le club de la capitale aimerait réaliser un énorme coup double en provenance de Naples avec Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia.

Dimanche soir, Kylian Mbappé a dit adieu au Parc des Princes. C’est désormais officiel, le numéro 7 du PSG va quitter le club, après sept ans passés dans la capitale française. Sifflé par une partie du public, le capitaine de l’Equipe de France va tout de même laisser un vide au Paris Saint-Germain, où il a battu tous les records en s’imposant comme le meilleur buteur de l’histoire du club. Le dossier de sa succession est désormais ouvert au sein de l’état-major du club avec pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi l’objectif et la mission de faire les bons choix pour combler un tel départ.

Luis Enrique est pleinement impliqué dans les choix du futur mercato et selon les informations du Quotidien du Sport, deux joueurs ont été identifiés. Il s’agit de Victor Osimhen et de Khvicha Kvaratskhelia, les deux attaquants de Naples. A en croire le magazine, le PSG serait prêt à lâcher 200 millions d’euros pour le package des deux joueurs. Une somme qui pourrait faire vaciller le sulfureux président napolitain Aurelio de Laurentiis, quand on sait déjà que la clause libératoire du seul Victor Osimhen se situe aux alentours de 120 millions d’euros.

Osimhen est la cible n°1 de Luis Campos

De son côté, le média Sports Zone, très crédible en ce qui concerne le mercato, confirme des informations allant dans ce sens en dévoilant que « le dossier Osimhen est le plus avancé actuellement » au sein du Paris Saint-Germain. Le coordinateur sportif du club Luis Campos est à la manœuvre, lui qui avait recruté le Nigérian lorsqu’il était en poste à Lille. Mais selon Sports Zone, le Qatar doit encore valider une telle opération et doit surtout faire face à la concurrence de Chelsea, où le propriétaire Todd Boehly en fait sa priorité. Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à mener à bien ces deux dossiers. Si tel est le cas, le mercato offensif du club parisien pourrait s’arrêter là car Luis Enrique compte sur Dembélé, Barcola ou encore Kolo Muani voire Ramos pour la saison prochaine.