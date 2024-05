Keylor Navas officialise son départ du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Keylor Navas a confirmé ce samedi soir que le match contre Toulouse sera son dernier au Parc des Princes.

Arrivé en 2019 au PSG en provenance du Real Madrid, le gardien de but international costaricien de 37 ans était dans l'ombre de Gianluigi Donnarumma, même si Luis Enrique lui a laissé quelques miettes cette saison, son dernier match en date étant le 3-3 face au Havre il y a deux semaines. Mais cette fois, le contrat de Keylor Navas arrive à son terme et l'heure est venue pour lui de tirer sa révérence. « Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison », a confié, sur Instagram, Keylor Navas. Sous le maillot du Paris Saint-Germain, le portier a remporté trois fois le championnat de France, deux éditions de la Coupe de France et une finale de la Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich.