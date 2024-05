Edouard Cissé harcèle le PSG, il se fait lyncher

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Battu par Toulouse ce dimanche, le PSG avait avant cela raté une belle occasion de jouer une nouvelle finale de Ligue des champions en se faisant éliminer en demi-finales de la compétition par le Borussia Dortmund. Une élimination qui a provoqué une vague terrible de critiques.

La déception était énorme au PSG après l'élimination contre Dortmund en Ligue des champions en début de semaine. Les hommes de Luis Enrique avaient fait d'une qualification en finale de la compétition un objectif majeur de leur saison. Mais le niveau affiché n'était pas au rendez-vous, surtout que la chance n'a également pas choisi d'être avec le club de la capitale face aux Marsupiaux. Beaucoup d'observateurs se sont lâchés contre le PSG, à l'image d'Edouard Cissé. De quoi agacer Claude Le Roy, qui demande un peu de calme et d'humilité.

Le PSG agressé, il trouve ça injuste

Lors d'une interview accordée à Culture PSG, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur Cissé et les autres consultants qui critiquent un peu trop facilement le club francilien. « C'est vraiment très franco-français, très franchouillard, de commenter comme ça, avec une telle violence, pour faire parler. Quand je vois quelqu'un dans L’Équipe (Edouard Cissé) qualifier le PSG de « hamburger froid avec des frites molles »... Bon, il faut quand même garder un petit peu de mesure et aussi se rappeler de la carrière qu'on a pu avoir. J'ai entendu des commentaires de méchanceté, de mépris, en se moquant. Je me dis, mais sincèrement, à quoi bon ? On a la chance d'avoir un club de la dimension du PSG, même s'il y a un contexte géopolitique autour et que certains peuvent condamner, économiquement, le principe et le projet du PSG. (...) Combien il a fallu de temps à Manchester City pour la gagner ? Donc moi, je mettrais la pédale douce dans les analyses.

Pour moi, ils ont tout fait pour le gagner ce match retour. Ils ont multiplié les centres, pas toujours à bon escient, et il y a eu quelques fautes techniques, aussi, à l'image de ce corner incroyablement concédé par Marquinhos sur le but de Dortmund », a notamment indiqué Claude Le Roy, persuadé que l'heure du PSG viendra et que la situation n'est pas aussi terrible qu'on le pense. Il faudra néanmoins assurer le minimum en Ligue 1 pour terminer la saison mieux que lors du match de dimanche contre Toulouse (1-3) et remporter la Coupe de France contre l'OL, sous peine de de nouveau s'exposer à de fortes critiques.