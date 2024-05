PSG ‍: Mbappé ne lui manquera pas, Luis Campos dévoile son plan

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère terminer sa saison du mieux possible avant de se projeter vers son intersaison. Et les chantiers ne manqueront pas pour... Luis Campos, bien décidé à rester dans la capitale malgré le départ de Kylian Mbappé.

A Paris, la récente élimination en demi-finales de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund a toujours du mal à passer. La déception est énorme mais il va néanmoins falloir terminer la saison de la meilleure des manières possibles. Et cela passera par un succès lors de la finale de la Coupe de France contre l'OL. Ensuite sera venu le moment de faire les comptes et de préparer l'avenir sans Kylian Mbappé. S'il est un proche de l'attaquant francilien, Luis Campos ne compte en revanche pas laisser tomber le PSG. Son désir est de rester et de tout faire pour renforcer l'effectif de Luis Enrique.

Luis Campos, le PSG en veut encore

Selon les informations du JDD, le Portugais souhaite aller au bout de son contrat, soit jusqu'en 2025 malgré les menaces qui planent autour de lui et dont un certain Antero Henrique fait partie, lui qui ferait jouer ses contacts pour reprendre sa place.... « Le Portugais souhaite aller au bout de sa mission, persuadé que l’équipe sera encore plus compétitive malgré le départ de Mbappé, dont il est un proche. Son maintien en poste faciliterait sans doute les venues du très désiré Victor Osimhen voire de Gyökeres », souligne notamment le média français, qui précise que du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on ne compte pas non plus dire stop avec Luis Campos. Le président du PSG est proche du Portugais et se montre satisfait de son travail. Sauf rebondissement, l'ancien dirigeant du Real Madrid ou encore de l'AS Monaco restera encore un peu dans la capitale. Il ne manquera pas de travail et son réseau reste précieux pour les champions de France, d'autant plus que son entente avec Luis Enrique est pour le moment satisfaisante.