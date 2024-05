PSG ‍: Pas de coup tordu, Mbappé titulaire contre Toulouse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a mis plusieurs joueurs au repos pour le dernier match de sa saison à domicile contre Toulouse, mais ce ne sera pas le cas de Kylian Mbappé. Alors qu’il vient de faire ses adieux au club de la capitale, l’attaquant français sera dans le 11 de départ pour le match face au TFC, ce qui permettra aux supporters, et notamment au CUP dont il s’est rapproché ces dernières journées, de lui faire des adieux dignes de ce nom. Une information dévoilée par L’Equipe, et qui pourrait permettre à l’ancien monégasque d’inscrire et peut-être de fêter un dernier but au Parc des Princes sous les couleurs du PSG.