Le PSG a trouvé son nouveau Mbappé à Monaco

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va devoir préparer l'après-Mbappé et le moins qu'on puisse dire, c'est que le club de la capitale ne manquera pas de travail. En attaque, les champions de France multiplient déjà les pistes.

A Paris, l'heure est au bilan. Si un autre titre est à aller chercher en Coupe de France face à l'OL le 25 mai, l'élimination en demi-finales de Ligue des champions, mais également l'annonce officielle du départ de Kylian Mbappé sont sur toutes les lèvres. Les fans du PSG attendent leur club au tournant et veulent du lourd l'été prochain sur les marché des transferts. Luis Enrique veut lui continuer avec son équipe tournée vers les jeunes joueurs à fort potentiel. Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, multiplie les pistes. Et parmi les joueurs qui plaisent beaucoup au Portugais : Maghnes Akliouche.

Akliouche, la nouvelle idée du PSG au mercato

Selon les informations de L'Equipe, la pépite de l'AS Monaco a en effet tapé dans l'oeil du PSG. Le club de la capitale étudie la possibilité de faire venir Akliouche avec l'aide de Luis Campos, qui entretient de bonnes relations avec l'ASM ! Cependant, Monaco ne souhaite pas lâcher le jeune talent français. Cette saison avec les Monégasques toutes compétitions confondues, le milieu de terrain a pris part à 30 matchs pour 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Son potentiel technique et tactique est apprécié par sa direction. S'il est estimé à quelque 15 millions d'euros, tout porte à croire que Monaco demanderait bien plus en cas d'assaut du PSG. Mais le départ prochain de Mbappé au Real Madrid va soulager grandement les caisses franciliennes. Cet été, Paris pourra faire quelques folies. Reste à savoir si Akliouche sera l'heureux élu mais le PSG pourrait bien décider de renouer avec ses traditions au mercato, à savoir aller piocher à l'AS Monaco pour reconstruire.