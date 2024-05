PSG ‍: Mbappé jubile, Al-Khelaifi se cache pour l'éviter

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a sportivement raté son dernier match de la saison au Parc des Princes, mais forcément le public n'avait de regard que pour Kylian Mbappé. Pour la star, le show a été aigre-doux.

Depuis vendredi soir, et sa présence, visiblement préparée de longue date, au barbecue du Collectif Ultras Paris, on savait que le Parc des Princes ne serait pas une terre hostile à Kylian Mbappé pour ses adieux à Paris. Et même si quelques sifflets ont été entendus en début de soirée, le Virage Auteuil a déployé un énorme tifo rendant hommage au meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mais l'émotion n'était pas au rendez-vous...tout comme Nasser Al-Khelaifi, le grand patron du club de la capitale.

Bien sûr, le président du Paris Saint-Germain était présent dans la corbeille du Parc des Princes, où il a assisté à la défaite de son équipe. Mais pour la première fois depuis que le Qatar a racheté le club de la capitale, NAK n'est pas venu sur le podium au moment où Kylian Mbappé, capitaine contre le TFC, et ses coéquipiers recevaient le trophée réservé aux champions de France. Une absence qui n'est pas passée inaperçue au moment où la tension est énorme entre les deux hommes.

📸 🔴🔵 QUELLE BELLE IMAGE, LE @PSG_inside A RESSORTI TOUTE SON ARMOIRIE À TROPHÉES DEVANT LE VIRAGE AUTEUIL. 🏆🏆🏆#PSGTFC pic.twitter.com/Yuk9xywBdz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 12, 2024

Oublié par son numéro 7 dans sa vidéo de remerciement, Nasser Al-Khelaifi a forcément mal pris la chose. Le patron du PSG a tout fait pour conserver Kylian Mbappé, y compris en lui accordant un salaire totalement démesuré, mais il n'empêche que le joueur de 25 ans quitte le club sans même un regard pour son président. De quoi justifier l'absence de Nasser Al-Khelaifi sur le podium pour la remise d'Hexagoal, ce dernier n'ayant clairement pas du tout le désir de croiser celui qui s'apprête à rejoindre libre le Real Madrid. D'autant que visiblement le fameux accord financier trouvé l'été dernier pour permettre à Mbappé de quitter le loft n'est toujours pas officialisé entre les deux camps.

Le CUP offre un cadeau à Mbappé, NAK ne veut pas voir ça

Alors, plutôt que de s'offrir une séance de torture devant le public du Parc des Princes et les médias du monde entier, le patron du Paris Saint-Germain est resté dans son coin, regardant probablement aussi de loin la scène finale, lorsque le clan Mbappé au grand complet est venu poser avec le cadeau offert par le Collectif Ultras Paris, à savoir un cadre photo avec le tifo réalisé pour lui ce soir. Voir le CUP qu'il a tant choyé faire allégeance à Kylian Mbappé a assurément été un rude coup pour Al-Khelaifi. De quoi peut-être annoncer du changement dans les relations avec le virage Auteuil et la direction du PSG dans les mois qui viennent.