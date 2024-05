PSG ‍: « ‍Mbappé essaie de se prendre pour Messi et Neymar ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé jouera son dernier match sous le maillot du PSG au Parc des Princes dimanche soir contre le TFC. Pour certains supporters du Paris Saint-Germain, cela n'est pas réellement un événement.

La mise en ligne de la vidéo de Kylian Mbappé officialisant son départ du PSG a provoqué un déluge de commentaires, d'autant plus que sa présence ensuite à une soirée du Collectif Ultras Paris a généré une certaine colère chez ceux qui pensent que la star tricolore s'est mise les responsables de l'association de supporters dans la poche pour éviter de partir au pire sous une bronca du Parc des Princes, au mieux dans l'indifférence générale. Les plus féroces affirment même que le départ à la retraite du speaker du PSG après 30 ans de carrière est plus déprimant que celui du meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Alors au moment d'évoquer le dernier match de Mbappé au Parc avec Paris, Nicolas Puiravau, ancien journaliste du groupe Sporever et membre du collectif Paris-United, n'est pas très tendre avec l'attaquant international de 25 ans, pas plus qu'avec les Ultras.

Cette manière de réécrire l’histoire autour de Mbappé est fascinante. Il y a évidemment beaucoup de choses positives dans ses sept années au club et personne ne lui enlèvera ses records. C’est notamment pour ça que cela ne me viendrait pas à l’esprit de le siffler demain soir. Il… pic.twitter.com/7WLQyrKJdE — Nikop17 (@nikop17) May 11, 2024

Sur X (anciennement Twitter), il n'a pas ménagé Kylian Mbappé, même s'il ne sifflera surtout pas le joueur français, mais il est tout de même effaré après la séquence de vendredi soir. « Il y a évidemment beaucoup de choses positives dans ses sept années au club et personne ne lui enlèvera ses records. C’est notamment pour ça que cela ne me viendrait pas à l’esprit de le siffler demain soir. Il a décidé de partir, c’est son droit, son choix de carrière (...) Par contre, tout ce cirque autour de son départ et notamment l’attitude du CUP depuis des mois, c’est une dinguerie sans nom. Il y a un an, ces mêmes personnes insultaient Messi (ce que je peux comprendre, il m’a rendu dingue), pourrissaient Verratti (qui a raté sa dernière saison) et se rendaient devant chez Neymar (j’ai beaucoup critiqué l’alcoolo de Rio, mais se rendre au domicile d’un joueur franchement…). Avec Mbappé, rien de tout ça. L’adoration est sans limite et on a atteint hier le summum du ridicule (...) J’étais impressionné par le Mbappé dévoreur d’espace, qui multipliait les appels dans le dos des défenses et qui faisait parler sa vitesse. Je suis désabusé de voir le Mbappé qui ne court plus, qui demande le ballon dans les pieds et qui essaie de se prendre pour Messi et Neymar. Même sa vidéo hier est pathétique. Y’a rien de naturel. Le mec répète un texte et les mots sont choisis pour laisser l'image du mec gentil », constate Nicolas Puiravau, qui sera dimanche soir au Parc des Princes, mais gardera ses sentiments pour lui. A en voir les réactions, il ne sera pas seul à ne pas participer à l'hommage prévu par le Collectif Ultras Paris pour celui qui a participé vendredi à leur barbecue de fin de saison.

Car même si certains estiment que sans Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n'aurait pas autant gagné de trophées nationaux, d'autres estiment qu'aucun joueur ne peut se comporter ainsi avec le PSG, sans même parler de son oubli de citer Nasser Al-Khelaifi, l'homme qui a fait du numéro 7 le sportif le mieux payé du monde. « Entièrement d’accord avec tout. C’est même assez terrible que le départ d’un si grand joueur laisse finalement indifférents beaucoup de gens, dont je fais partie aussi. Et vraiment, cette comm et le timing de cette comm, c’est juste pas possible. Il paie des gens pour ça? », s'étonne Manu Roux, grand reporter à France TV Sport. « J’ai croisé RAI un soir rue des Gravilliers y a quelques mois… rien que son sourire en le saluant m’a rappelé cette soirée d’adieu au Parc… très peu arriverons à un tel niveau d’amour, très peu et Mboulard n’en fera jamais partie ! », dégaine Dwayne Hicks, avant que le dénommé Thiago Luiz porte un coup fatal : « Je suis totalement d'accord avec toi. Le départ de Michel Montana sera plus émouvant pour le symbole qu'est cette homme ! La voix du parc. Je n'oublierai jamais ma 1ère au parc grâce à cette voix. Pour Mbappé, Félicitations à lui, il est dans l'histoire... Mais pas la mémoire. »