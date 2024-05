Julien Cazarre nouveau speaker du PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Trente ans après ses débuts au Parc des Princes, le speaker Michel Montana va prendre sa retraite au terme de la saison. Le Paris Saint-Germain s’est donc lancé à la recherche d’une nouvelle voix, pendant que la candidature de Julien Cazarre a été proposée sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé ne sera pas le seul à faire ses adieux au Parc des Princes dimanche. Lors de la 33e journée de Ligue 1, avec la réception de Toulouse, Michel Montana (68 ans) va lui aussi savourer sa dernière apparition dans le stade où évolue le Paris Saint-Germain. Le célèbre speaker du club francilien, officiellement nommé en 1998, quatre années après ses débuts dans l’enceinte, a en effet annoncé sa retraite au terme de la saison.

Qui pour succéder à Michel Montana ?

« Chers supporters du Paris Saint-Germain, après trois décennies, il est venu le moment pour moi de mettre un terme à ma carrière de speaker au Parc des Princes, a-t-il annoncé dans un communiqué. Mon ultime match aura lieu ce dimanche. Au fil de ces années, j'ai éprouvé une affection sans borne pour ce métier. J'ai toujours eu à cœur de me voir comme un trait-d’union entre le club et vous, fidèles supporters. Ce lien, teinté de rouge et de bleu, cette connexion sonore, a su traverser les époques. C'est avec une immense fierté que je contemple toutes ces belles années. »

Considéré comme une légende du Paris Saint-Germain, Michel Montana aura droit à un hommage en début de saison prochaine. En attendant, le président Nasser Al-Khelaïfi lui a adressé quelques mots. « La voix légendaire de Michel a créé un lien fort avec les supporters parisiens, a réagi le Qatari. Michel restera à jamais dans le coeur des fans du club. Nous sommes reconnaissants pour les 30 années passées ensemble et remercions Michel pour sa passion et son dévouement, tout en lui souhaitant une retraite bien méritée. »

Julien Cazarre futur speaker du Parc des Princes ? 👊🏼 — Gilbert Brisbois (@gilbertbrisbois) May 10, 2024

Contraint de tourner une page de son histoire, le champion de France s’est lancé à la recherche d’un nouveau speaker. Le club ignore encore l’identité de l’heureux élu mais plusieurs pistes sont à l’étude, écrit France Bleu. Le moment choisi par Gilbert Brisbois pour proposer la candidature de son collègue humoriste et grand supporter du Paris Saint-Germain. « Julien Cazarre futur speaker du Parc des Princes ? », a publié l’animateur de RMC sur le réseau social X, sans parvenir à faire l’unanimité.