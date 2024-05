Bruno Guimarães relancé, le PSG n’y comprend rien

Régulièrement annoncé sur le départ, le Brésilien Bruno Guimarães est notamment annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Le milieu de Newcastle apparaît dans l’actualité parisienne avant chaque mercato. Des rumeurs incompréhensibles pour le club de la capitale, pas du tout intéressé par l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Les prochains mois s’annoncent chargés pour Luis Campos. Suite au départ confirmé de Kylian Mbappé, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain devra rebâtir l’effectif de Luis Enrique. Des renforts sont attendus dans toutes les lignes, d’où les nombreuses pistes évoquées dans les médias. Parmi elles, le nom de Bruno Guimarães va sûrement réapparaître tôt ou tard. A l’approche de chaque mercato, le milieu de Newcastle fait son retour dans l’actualité du club de la capitale. Lui qui a pourtant prolongé son contrat avec les Magpies jusqu’en 2028 en octobre dernier.

Le Paris Saint-Germain le sait pertinemment et n’a en réalité rien tenté pour Bruno Guimarães. En effet, le Daily Mail assure que le champion de France ne s’intéresse absolument pas au Brésilien. Les dirigeants parisiens sont même surpris par les rumeurs persistantes qui l’associent à l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Rappelons que le bail de Bruno Guimarães contient une clause libératoire à 116 millions d’euros. Un montant que les clubs européens jugent beaucoup trop élevé par rapport à la valeur réelle du milieu de terrain.

🚨⚪️⚫️ Eddie Howe on Isak and Bruno Guimarães future: “I'm planning for them to be here. All my planning is with them in the squad”.



“We don't want to sell our best players. It’s key for us, it will knock us back some considerable distance because we would have to start again”. pic.twitter.com/XqTYrJ9uUt