PSG ‍: Kvaratskhelia pour l’après-Mbappé, Naples en rigole

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité. Le club de la capitale a déjà entamé des discussions avec l’agent de l’ailier napolitain. Mais le président de Naples Aurelio De Laurentiis risque de représenter un obstacle insurmontable.

Le Paris Saint-Germain n’a pas attendu l’annonce de Kylian Mbappé. Bien avant la vidéo publiée par son attaquant sur le départ, le champion de France a lancé des démarches pour trouver le successeur du Bondynois. L’entraîneur Luis Enrique préfère utiliser l’international tricolore en pointe. Mais pour compenser sa sortie, le club de la capitale envisage plutôt de recruter un ailier gauche comme Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Selon le quotidien Le Parisien, la direction francilienne a commencé à discuter avec l’entourage de l’ailier du Napoli.

Le conseiller sportif Luis Campos s’est déplacé jusqu’à Rome il y a moins de trois semaines pour rencontrer l’agent du Géorgien. Apparemment, l’ancien joueur du Rubin Kazan ne serait pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain. Un transfert du côté du Parc des Princes cet été ne serait pas pour lui déplaire. Encore faudrait-il parvenir à convaincre le Napoli. Car à l’heure actuelle, le président Aurelio De Laurentiis refuse catégoriquement de vendre son ailier. Aucun prix n’a été fixé pour un éventuel transfert de Khvicha Kvaratskhelia, considéré comme un élément central de l’effectif napolitain pour la saison prochaine.

Le mur De Laurentiis

Naples compte plutôt prolonger son contrat qui expire en 2027, confirme Foot Mercato, qui ajoute que le cador italien souhaite inclure une clause libératoire à 150 millions d’euros, en plus d’une nette revalorisation salariale. L’international géorgien, actuellement payé 1 million d’euros par an, pourrait multiplier ses revenus par six ! Une sacrée augmentation pour Khvicha Kvaratskhelia qui, compte tenu de l’intransigeance de son président réputé dur en affaires, pourra toujours se servir de l’offre parisienne afin de négocier un gros contrat.