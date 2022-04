Koulibaly au PSG, la concurrence sera féroce !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain va connaître un été bouillant sur le marché des transferts. Kalidou Koulibaly serait une sérieuse option pour le club de la capitale.

Chaque été, le PSG est l'une des équipes européennes les plus attendues sur le marché. Il faut dire que depuis 2011 et son rachat par QSI, le club de la capitale n'a pas lésiné sur les moyens pour s'attacher les services des plus grandes stars de la planète. Mais force est de constater que si les succès y sont sur la scène nationale, le bilan est lui famélique en Ligue des champions. Face à la grogne des supporters et après le nouvel échec en Europe, le board du PSG devrait changer pas mal de choses et de joueurs lors du mercato estival. Des premiers noms commencent à sortir dans la presse, mais l'un d'eux revient avec insistance, celui de Kalidou Koulibaly (Naples).

Si les internautes connaissent plus Thibaud Vezirian pour ses informations sur une potentielle vente de l'OM, le journaliste a récemment fait quelques précisions sur la piste Koulibaly au PSG. Selon lui, via son compte Twitter, le Sénégalais de 30 ans est bien courtisé par le club de la capitale. « Concernant Kalidou Koulibaly, je confirme à nouveau qu'il a bien été sondé. Reste à savoir à combien sera facturée sa dernière année de contrat à Naples. Et le PSG n'est pas seul sur les rangs », a notamment indiqué Thibaud Vezirian. Une information qui faisait suite à un post mercato sur une arrivée potentielle d'Antonio Conte au PSG pour prendre la relève de Mauricio Pochettino.

Selon les informations de RMC Sport, Antonio Conte est un candidat sérieux pour prendre les rênes du PSG la saison prochaine. Mais l'Italien serait gourmand et demanderait un salaire de 30 millions d'euros par an pour rejoindre la capitale française. Toujours selon Thibaud Vezirian, l'ancien de l'Inter serait néanmoins une bonne pioche pour Paris : « Antonio Conte, ce serait idéal pour remettre d'équerre ce PSG. Ça ne durera qu'un temps mais il réussit (presque) partout où il ne passe, non ? On ne pourra pas dire que c'est de sa faute.... Et ses schémas collent à une partie de l'effectif. » Quid désormais de Zinédine Zidane, qui reste le choix numéro 1 du Qatar. De son côté, Mauricio Pochettino pourrait retourner à Tottenham, pour prendre la place... d'Antonio Conte.