PSG : Une décision XXL favorable à Neymar, Al-Khelaïfi n'a plus le choix

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son retour de blessure, Neymar parvient à retrouver un niveau de jeu intéressant, mais ce n’est pas pour autant que le Paris Saint-Germain enchaine les victoires comme c’était le cas en première partie de saison. Les résultats ne sont plus là, et le numéro 10 du PSG en profite pour monter au créneau dans le vestiaire et auprès des médias, ce qui est une nouveauté. Pour beaucoup, cela représente une prise de pouvoir face à des joueurs parisiens pas toujours assez concentrés à son goût. Et la prochaine étape sera le brassard de capitaine, qu’il faudra retirer du bras de Thiago Silva, pour le mettre sur celui de Neymar. Une décision pas évidente à prendre, comme le résume Dominique Sévérac.

« Dans cette séquence de deux semaines que nous avons relatée, Neymar s’est comporté en capitaine du PSG. Messi porte le brassard avec le Barça et l’Argentine. Lui uniquement avec le Brésil, où il a succédé à Thiago Silva. L’enlever au défenseur est un geste politique compliqué. L’autre écueil renvoie aux écarts connus ou supposés de Neymar hors du terrain. Gifler un spectateur provocateur, insulter un arbitre sur les réseaux sociaux ternit son image, comme ses anniversaires sponsorisés, ses voyages en Italie pour tourner une pub ou ses sorties nocturnes », explique ainsi le journaliste du Parisien, pour qui Neymar n’est pas forcément suffisamment exemplaire aux yeux de ses coéquipiers pour mériter le brassard de capitaine. Thomas Tuchel et Nasser Al-Khelaïfi serait eux très partagés pour le moment, surtout que le dirigeant qatari apprécie énormément Thiago Silva, dont il est très proche, depuis son arrivée en 2012.