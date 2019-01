PSG : Une décision radicale pour l'avenir de Cavani

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Si Edinson Cavani a fait parler de lui pendant la pause hivernale c'est en s'affichant sur les réseaux sociaux torse nu en train de faire du cheval dans son pays. Une image largement détournée et qui a fait sourire. Mais pour en revenir au secteur sportif, El Matador est clairement parti pour rester au Paris Saint-Germain malgré les articles qui affirmaient que le buteur uruguayen trainait son spleen au PSG depuis les signatures de Neymar et Kylian Mbappé. Car le club qui semblait le plus intéressé par Edinson Cavani, à savoir Naples, a jeté officiellement l'éponge, le retour d'Edu n'étant plus d'actualité.

Répondant à Sky Sports Italia, le directeur sportif du Napoli a balayé cette rumeur d'un come-back d'Edinson Cavani six ans après son départ au Paris Saint-Germain. « Je ne pense pas que l'arrivée de joueurs comme Edinson Cavani fasse partie de la philosophie du club. La force de Naples n'est pas d'avoir un Cavani, mais de créer le prochain Edinson Cavani », a expliqué Cristiano Giuntoli, qui ne veut plus entendre parler de cette rumeur pourtant excitante pour les supporters napolitains. Edinson Cavani est et restera au PSG, le club italien ayant d'autres intentions plus adaptées à sa situation financière.