PSG : Une belle promesse, et Aouchiche recale l'ASSE

Dans : PSG.

A l’instar de Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel en faveur du PSG.

Une situation dont certains clubs français souhaitent profiter. Ces dernières semaines, Rennes et Lille ont par exemple été associés au milieu offensif de 17 ans mais à en croire les informations obtenues par Le Parisien, c’est bien Saint-Etienne qui est le plus pressant dans ce dossier. Pour le quotidien francilien, il est clair que Claude Puel désire recruter Adil Aouchiche, à qui il pourrait rapidement proposer un rôle de titulaire chez les Verts. L’ancien coach de l’OL est un adepte du lancement des jeunes dans le grand bain puisqu’il a participé à l’éclosion des carrières d’Abidal, Givet, Rami, Hazard, Gonalons ou encore Lacazette. De solides arguments pour convaincre l’entourage d’Adil Aouchiche.

Mais à en croire le média parisien, l’ASSE devrait rapidement être rattrapée par la réalité dans ce dossier compliqué à bien des égards. Car la volonté première d’Adil Aouchiche est toujours de parapher son premier contrat professionnel en faveur du Paris Saint-Germain, son club formateur auquel il est très attaché. La période du confinement liée à la crise du Covid-19 a gelé les discussions au sujet de la signature de son contrat mais Adil Aouchiche a reçu des indices rassurants de la part de la direction parisienne quant à la place qui lui sera accordée dans le projet sportif du PSG la saison prochaine. Rien n’est donc acté mais du côté de Leonardo, on est prêt à faire d’Adil Aouchiche l’un des joueurs qui comptera pour l’avenir de Paris. Un contrat longue durée (3 ans + 2 ans en option) est actuellement discuté entre les représentants du joueur et le PSG. Saint-Etienne reste néanmoins attentif, au cas où les négociations échoueraient brutalement entre Aouchiche et son club formateur…