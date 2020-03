PSG : La pression monte dans le dossier Aouchiche

Dans : PSG.

Désireux de s’appuyer sur les meilleurs joueurs de son centre de formation, le PSG espère toujours faire signer à Tanguy Kouassi et à Adil Aouchiche leurs premiers contrats professionnels.

Mais que ce soit pour le longiligne défenseur de 17 ans ou pour le milieu offensif né à Blanc-Mesnil, l’affaire est loin d’être dans le sac pour le Paris Saint-Germain. Le premier cité fait l’objet d’un intense forcing de la part de Leipzig tandis que pour le second, c’est la Turquie qui représente une réelle menace pour le Paris SG. En effet, Fotomac indique que le profil d’Adil Aouchiche, utilisé à trois reprises cette saison avec les professionnels, plaît énormément aux dirigeants de Galatasaray.

Le club stambouliote souhaite profiter de la situation contractuelle du jeune milieu de terrain du PSG, en fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, afin de rafler la mise et de récupérer Aouchiche pour la modique somme de zéro euro. L’entraîneur Fatih Terim a supervisé le joueur en personne, et souhaite le recruter afin de l’intégrer directement à l’équipe professionnelle la saison prochaine. Reste à voir quelle sera la position du milieu de terrain du PSG, lequel indiquait clairement son envie de signer à Paris dans une interview accordée au Parisien début janvier. « Pour l’instant, j’ai envie de tout gagner avec le PSG. Je sais que c’est possible de s’imposer ici. Presnel Kimpembe, qui a percé au PSG et joue en équipe de France, en est l’exemple. À moi de suivre ses traces » indiquait notamment Adil Aouchiche, dont l’avis pourrait changer avec cette proposition alléchante de Galatasaray, et alors que la concurrence semble tout de même très rude dans son secteur de jeu au Paris Saint-Germain.