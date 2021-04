PSG : Un trio CR7-Messi-Neymar, Al-Khelaïfi dévoile son rêve

Dans : PSG.

Conscient que Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus du Real Madrid, Nasser Al-Kheläifi a pour ambition de former un trio Neymar - Messi - Cristiano Ronaldo pour remplacer le Français.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a pour le moment toujours pas prolongé à Barcelone. Si ses relations avec la direction semblent s'améliorer depuis quelques temps, rien n'indique cependant que l'Argentin continuera sa carrière en Liga. À l'affût, le PSG a fait de La Pulga sa priorité et aurait même mis une offre de trois ans avec un énorme salaire sur la table, comptant également sur la prolongation de Neymar pour convaincre son ami. Mais l'appétit des dirigeants parisiens pourrait bien ne pas s'arrêter là. En effet, le média espagnol Cuatro évoque le rêve de Nasser Al-Khelaïfi de former un trio de Galactique composé de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar.

Messi et CR7 pour remplacer Mbappé ?

Toujours selon Cuatro, le PSG serait résigné à perdre Kylian Mbappé, qui a refusé les différentes prolongations de contrat jusque là. Lié à Paris jusqu'en 2022, le champion du monde rêve depuis toujours de signer au Real Madrid, et il se pourrait bien que l'été prochain soit le moment opportun pour lui de réaliser son ambition. Si l'arrivée de Lionel Messi ravirait évidemment les supporters parisiens, Nasser Al-Khelaïfi a d'autres projets pour faire oublier Mbappé : attirer également Cristiano Ronaldo vers la capitale. Loin d'être assurée de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, la Juventus pourrait se séparer de CR7 et de son salaire XXL. Le Portugais, pas fermé à un départ, sait depuis les dernières déclarations de Florentino Pérez que la porte est fermée du côté de Madrid. Reste alors deux options : un retour à Manchester United ou une arrivée au PSG. À l'heure actuelle, aucune offre concrète n'a été formulée pour Cristiano, mais Nasser Al-Khelaïfi est déterminé à marquer l'histoire lors du prochain mercato. Réussir à réunir les deux meilleurs joueurs de l'histoire serait un coup de projecteur indescriptible pour le PSG, d'autant plus à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.