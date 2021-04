Cristiano Ronaldo privé Europe ? Le PSG et Man Utd sont là

Dans : Serie A.

En cas de non qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo serait tenté par un dernier challenge au PSG ou à Manchester United.

La Juventus vit probablement sa pire saison depuis de nombreuses années. Une nouvelle fois éliminés précocement en Coupe d'Europe par une équipe supposée inférieure (FC Porto), les Turinois ne seront pas non plus champions d'Italie pour la première fois depuis 2011. Pire encore, actuellement 4e du classement avec seulement trois points d'avance sur le Napoli qui a un match de retard à jouer, la Vieille Dame n'est même pas certaine de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Si voir la Juve ne pas être championne est surprenant, ne pas la voir en C1 relèverait d'un véritable séisme dans le football italien. Et un tel évènement pourrait avoir des conséquences XXL concernant Cristiano Ronaldo. Tuttosport révèle qu'en l'absence de Ligue des Champions, la Juve perdait sa plus grande star. Le Portugais, en fin de contrat en juin 2022, souhaite absolument disputer la compétition dont il est le meilleur buteur de l'histoire, et n'envisagerait donc pas de rester à Turin. De son côté, la Juventus ne serait plus en mesure de payer les 60 millions d'euros brut que coûte son salaire.

Les pistes MU et PSG relancées

Compte tenu du contexte économique actuel, peu de clubs peuvent se payer le luxe de s'offrir Cristiano Ronaldo et son salaire astronomique. Florentino Pérez a dernièrement écarté le rêve d'un retour de CR7 à Madrid. Si Manchester City et Chelsea ont potentiellement les finances nécessaires pour boucler une telle arrivée, l'histoire d'amour entre United et Cristiano rend le transfert impossible. Finalement, le média italien révèle que le quintuple ballon d'Or envisage sérieusement deux destinations : Manchester United et le PSG. Un retour en Premier League est la piste la plus crédible, où un échange avec Paul Pogba est même envisagé par les deux clubs. Du côté du Paris Saint-Germain, la priorité reste aujourd'hui les prolongations de Neymar et Mbappé. Toutefois, en cas de départ du Français, Leonardo souhaitera frapper un grand coup pour le remplacer. Et alors que Lionel Messi semble se rapprocher d'une prolongation au Barça, la piste CR7 pourrait très vite être de nouveau activée.