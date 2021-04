PSG : L'offre d'Al-Khelaïfi pour Messi est tombée !

Dans : PSG.

Le PSG a effectué une offre ferme de contrat à Lionel Messi, qui pourrait arriver gratuitement du FC Barcelone cet été.

A l’heure où le PSG est totalement concentré sur sa demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City, le marché des transferts démontre qu’il ne s’arrête jamais. En effet, outre l’avenir de ses stars que sont Neymar et Mbappé, le Paris Saint-Germain est comme d’habitude au centre des rumeurs sur les meilleurs joueurs de la planète. Si le nom de Cristiano Ronaldo a été récemment murmuré, le Portugais ne trouvant plus son bonheur sportif à la Juventus Turin, c’est Lionel Messi qui fait vibrer Nasser Al-Khelaïfi, qui a toujours rêvé de s’offrir l’extraterrestre du FC Barcelone. Ce dernier arrive en fin de contrat au mois de juin, et son départ de Catalogne a longtemps été considéré comme acquis. La donne a pourtant changé ces dernières semaines, avec l’arrivée au pouvoir de Joan Laporta, et la perspective de créer une équipe dont il aura dessiné les contours avec notamment Ronald Koeman aux commandes. Sur le papier, cela peut convaincre Lionel Messi de rester au Barça, mais il faut pour cela être costaud sur le plan financier, et étaler aussi des arguments sportifs que le Barça peine à démontrer ces dernières années. C’est d’ailleurs après des déroutes face au Bayern Munich l’année dernière, puis contre le PSG cette année, que La Pulga a fait comprendre que le temps était compté pour lui à Barcelone.

Trois ans et un gros salaire

Une situation qui profite au Paris Saint-Germain, qui a décidé de passer à l’action. C’est l’information révélée par le journaliste brésilien Marcelo Bechler, celui qui avait annoncé avant tout le monde l’arrivée de Neymar à Paris en 2017. Pour le journaliste, Nasser Al-Khelaïfi est clairement passé à l’action avec une offre de contrat proposée à Lionel Messi de deux ans, et une troisième année en option selon la volonté du joueur. Sur le plan financier, le PSG aurait fait un énorme effort pour séduire le joueur le mieux payé de la planète, sans dévoiler les chiffres. Sportivement, le PSG estime que son projet parle de lui-même, avec une progression constante ces dernières années. C’est pour le moment la seule proposition dont dispose l’Argentin, qui n’a rien reçu de la part de Joan Laporta. Bechler annonce que Lionel Messi n’a pas voulu répondre à cette offre en provenance du PSG, désirant se concentrer sur la fin de la saison, et notamment le titre en jeu en Liga. Peu importe ce qu’il se passera, à Barcelone comme à Paris, dans les prochaines semaines, Lionel Messi a prévu d’écouter tout le monde en fin de saison, quand son contrat sera terminé, pour mieux prendre cette décision capitale dans la suite de sa carrière. Une temporisation logique, mais qui n’empêche pas de souligner la grosse information derrière cela : le PSG s’est placé pour recruter Lionel Messi avec une offre ferme qui fait du club francilien un candidat sérieux à cette recrue de prestige.