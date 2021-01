PSG : Un transfert de Vinicius, le Paris SG y pense !

Dans : PSG.

Le prochain mercato estival du PSG pourrait être mouvementé en raison des situations contractuelles de Kean, Mbappé, Neymar et Di Maria.

L’international italien n’est que prêté par Everton tandis que les trois autres devront prolonger s’ils veulent rester à Paris. Autant dire que dans le lot, le PSG pourrait bien sacrifier certains éléments afin de renouveler son attaque. Le départ d’Angel Di Maria en Espagne est parfois évoqué tandis que l’avenir de Kylian Mbappé demeure extrêmement flou. En cas de départ de l’ancien Monégasque au mercato estival, le club de la capitale devra frapper un grand coup. Le nom de Messi est souvent évoqué, mais Leonardo observe avec attention d’autres joueurs plus jeunes que La Pulga du FC Barcelone. Vinicius Junior fait partie des profils suivis selon Todo Fichajes.

Le média espagnol croit savoir que l’attaquant du Real Madrid, qui ne fait pas vraiment partie des plans de Zinedine Zidane, a la cote auprès du directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et pour cause, Leonardo apprécie le style de jeu de Vinicius, très instinctif et capable de créer de véritables déséquilibres dans n’importe quelle défense. Trop inconstant aux yeux de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole, l’ailier de 20 ans n’en reste pas moins un joueur extrêmement prometteur et susceptible d’exploser d’une saison à l’autre et de devenir l’une des futures stars du foot mondial. Un pari que Leonardo est visiblement prêt à prendre au PSG, bien qu’il ne sera pas aisé de convaincre le Real Madrid… à moins d’inclure Kylian Mbappé dans la balance mais dans ce cas, le Real devra rajouter au pot en incluant une somme importante d’argent. Quoi qu’il en soit, il est bon de savoir que le Paris SG étudie plusieurs pistes en attaque, au cas où les départs s’enchaînent de manière spectaculaire…