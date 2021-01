PSG : Di Maria libre, Pochettino impose au Qatar d’agir !

Dans : PSG.

Libre dans six mois, Angel Di Maria n’a toujours pas officiellement prolongé son contrat en faveur du Paris Saint-Germain.

Une situation qui interpelle de nombreux cadors européens, lesquels ne sont pas insensibles à la patte gauche de velours d’Angel Di Maria. En effet, le nom de l’Argentin de 32 ans est régulièrement associé aux cadors espagnols tels que Barcelone ou encore l’Atlético de Madrid. Ce week-end, Tottenham a également été cité comme un candidat à la signature d’Angel Di Maria, dans le cas où l’ancien joueur de Manchester United ne prolonge pas son contrat au PSG. Autant dire que pour le champion de France en titre, il y a urgence afin d’éviter un départ du génial n°11 pour zéro euro. D’autant plus que l’avis de Mauricio Pochettino au sujet d’Angel Di Maria est très tranché selon Don Balon.

Le média espagnol croit savoir qu’il n’a fallu que quelques séances d’entraînement à l’ancien manager de Tottenham afin de se faire un avis définitif sur Angel Di Maria. Très cash avec sa direction au moment d’évoquer la possible prolongation du vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Mauricio Pochettino a fait savoir qu’il souhaitait conserver Angel Di Maria dans son effectif et l’intégrer à son projet au Paris SG aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Une prise de position décisive dans ce dossier dans la mesure où Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi attendaient l’avis du nouveau coach avant de proposer une prolongation de contrat à Angel Di Maria. Reste maintenant à voir si avec cette annonce de Mauricio Pochettino, le club de la capitale va concrètement s’activer et passer à l’offensive afin de boucler la prolongation de l’Argentin…