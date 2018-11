PSG : Luis Fernandez reçoit un hommage totalement inattendu

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé en août 2017 en tant que directeur sportif du centre de formation, Luis Fernandez a vu sa situation se dégrader au Paris Saint-Germain.

Mis de côté par Antero Henrique, l’ancien entraîneur parisien reste un employé du club mais n’occupe plus aucune fonction. Le consultant sera donc ravi en prenant connaissance de ce bel hommage, qui ne vient évidemment pas du PSG. Non, le message vient plutôt de Claudio Gomes, ex-pépite de Paris qui avait préféré signer son premier contrat pro à Manchester City en janvier dernier. Avant d’être écarté par la direction.

« Je n’ai eu aucune rancœur envers personne, a raconté le milieu défensif à Onze Mondial. Quelqu’un était proche de moi : Luis Fernandez. Il prenait des nouvelles de tout le monde, tous les petits du centre étaient ses enfants. Lui-même le disait quand il venait dans la salle de kiné. C’était le deuxième papa de tout le monde. Il n’avait pas de préférence, il ne faisait pas de différence. Que ce soit avec un joueur de la CFA ou un petit, il traitait tout le monde de la même manière. »

L’ancien rôle de Luis Fernandez

« Personnellement, il me prenait souvent dans son bureau, à part, pour prendre des nouvelles. Il me disait : "Je sais que ça va être compliqué, mais tu as pris ta décision, il faut l’assumer." Et moi, je lui répondais que j’étais prêt à assumer ce choix et que ça faisait partie de la vie, que ça allait me forger », s’est souvenu le Citizen, qui ne garde que de bons souvenirs du PSG malgré sa fin de parcours difficile.