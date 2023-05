PSG ‍: Un sacrifice pour recruter une pépite du Real ‍?

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

La saison bientôt terminée, le PSG doit assurer son titre de champion de France et se concentrer sur le mercato estival. Le club de la capitale songe à proposer un échange surprenant au Real Madrid et prépare une offensive pour un joueur phare du club madrilène.

Cet été, le PSG va probablement connaître plusieurs changements. Messi va quitter le club et Neymar pourrait également prendre la porte. Kylian Mbappé, semble lui ne pas vouloir activer sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2025 et pourrait également partir afin que Paris puisse récupérer une grosse somme sur son transfert. Le PSG peut donc potentiellement perdre son trio offensif même si le départ du Français semble inconcevable. Si les dirigeants parisiens travaillent sur l'arrivée de Bernardo Silva, le secteur défensif doit également être renforcé. Selon les informations d'El Naciona, le PSG souhaite réellement se débarrasser de Marco Verratti qui réalise sûrement la plus mauvaise saison de sa carrière à Paris. Le club parisien souhaite échanger le milieu de terrain italien contre Ferland Mendy afin d'avoir une alternative au poste de latéral gauche. Nuno Mendes fait l'unanimité mais démontre une certaine fragilité et Mendy n'est plus titulaire à Madrid. Le Français ferait office de doublure.

Le PSG lorgne deux joueurs du Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodrygo Goes - RG ⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

Outre la volonté de réaliser cet échange assez inédit, le PSG souhaite toutefois faire une vraie offre pour un autre joueur du Real Madrid. Si Vinicius Junior est considéré comme intransférable, avec un prix exorbitant, le PSG est intéressé par l'autre attaquant brésilien des Merengues, Rodrygo. Auteur de 17 buts inscrits et de 11 passes décisives délivrées, l'attaquant de 22 ans réalise sa meilleure saison au Real Madrid. Décisif dans les grands matchs de Ligue des Champions, Rodrygo a tapé dans l'œil du PSG qui souhaite le recruter, notamment si Neymar devait quitter le club de la capitale. Quitte à une nouvelle fois sacrifier Marco Verratti pour faire baisser le prix de l'attaquant madrilène.

Un projet qui n'est pas gagné, car autant le Real Madrid peut s'intéresser à Marco Verratti, et même à renvoyer Ferland Mendy en Ligue 1 dans un échange, autant Rodrygo Goes est considéré comme un élément capital pour l'avenir de la Maison Blanche, qui ne compte pas faire de faveurs au club parisien.