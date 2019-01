PSG : Un renfort XXL pour 27 ME en défense, Paris est chaud !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Thomas Tuchel l’a récemment répété, la priorité du Paris Saint-Germain au mercato est de recruter un voire deux milieux défensifs.

Dans cette optique, le club de la capitale creuse les pistes menant à Idrissa Gueye ou encore à Julian Weigl. Mais l’été prochain, il devrait y avoir davantage de mouvement au rayon des arrivées. Et notamment dans le secteur défensif puisque selon les informations du Telegraph, un joueur plaît particulièrement à l’entraîneur allemand. Il s’agit de Toby Alderweireld, dont le nom avait déjà été associé à Paris cet été. Récemment prolongé par Tottenham, le Belge est désormais lié aux Spurs jusqu’en juin 2020. Mais surtout, sa prolongation de contrat incluait une clause qui s’activera cet été.

Et celle-ci stipule que Toby Alderweireld sera libre de quitter Londres en cas d’offre atteignant 27 ME. Un montant relativement raisonnable pour le PSG, au vu de la qualité du joueur. Selon le média britannique, Paris pourrait également envisager un échange afin de faire baisser le coût de l’indemnité de transfert. Mauricio Pochettino apprécie Thomas Meunier, mais il n’est pas certain que Nasser Al-Khelaïfi accepte de s’en séparer. Une chose est sûre : il y a aura du mouvement dans le secteur défensif l’été prochain. Et ce alors que Thiago Silva, Marquinhos, Kehrer ou encore Kimpembe et Nsoki font pour l’instant une excellente saison.