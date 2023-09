PSG ‍: Un renfort attendu, le mercato commence déjà

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a beau avoir un effectif pléthorique, Luis Enrique souhaite compenser la longue absence de Nuno Mendes. Luis Campos n'a pas de temps à perdre au moment où le calendrier du PSG s'accélère.

L’entraîneur espagnol du PSG l’a appris cette semaine, il va devoir composer pendant au moins quatre mois avec l’absence de Nuno Mendes, touché à l’ischo et contraint de se faire opérer vendredi. Un coup dur qui s’ajoute aux absences, heureusement moins longues, de Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe. Le secteur défensif des champions de France est donc sous tension, d’autant qu’il ne faut pas oublier que Lucas Hernandez a été absent plusieurs mois cette année, suite à sa blessure lors du match France-Australie à l’occasion du dernier Mondial au Qatar. Alors, au moment où le Paris Saint-Germain va enchaîner les semaines à trois matchs, Luis Enrique souhaite que ses dirigeants fassent un effort, car il ne compte pas réellement sur Layvin Kurzawa. Autrement, l’heure a sonné pour la possible venue d'un latéral gauche supplémentaire

Le PSG tremble pour sa défense

Nous sommes tous avec toi Nuno, à très vite sur les terrains ! 💪❤️💙 pic.twitter.com/fEAIlgjwDC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2023

Ce samedi, L'Equipe confirme que Luis Campos « n’avait pas écarté l'opportunité de recruter un latéral gauche lors de ses échanges avec certains agents, sans qu'un nom ou un profil précis n'ait filtré pour l'instant. » Le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi a donc probablement un coup d'avance dans ce dossier, même si évidemment il ne pensait pas avoir besoin si rapidement de devoir envisager la venue d'un joueur supplémentaire dans ce secteur défensif où le PSG a tant eu de problèmes dans un passé pas si lointain. Les choses devraient donc rapidement évoluer afin d'éviter ce qui serait un souci majeur pour une équipe qui actuellement carbure bien offensivement et défensivement.

A l'heure qu'il est, le Paris Saint-Germain n'a que deux solutions s'il veut s'offrir ce défenseur supplémentaire, soit attendre le mois de janvier et le mercato d'hiver, en prenant le risque d'une blessure pour un de ses défenseurs actuels, soit recruter en Ligue 1 ou en Ligue 2 un joker, ou bien encore faire venir un joueur libre. A priori, aucune décision définitive n'a été prise par les dirigeants du club de la capitale, un choix qui devra évidemment être validé en accord avec un Luis Enrique très attentif à la question. En attendant, le technicien espagnol du PSG va devoir croiser les doigts pour qu'aucun de ses défenseurs ne se blesse ce samedi à Clermont. Car mercredi prochain, Paris se déplace dans l'enfer de St James' Park en Ligue des champions, et nul doute que sa défense sera mise à contribution.