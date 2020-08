PSG : Un rencard entre Cristiano Ronaldo et Al-Khelaïfi, l’Italie réagit

Dans : PSG.

Ils avaient l’habitude de faire main basse sur la Ligue des Champions, ce n’est désormais plus le cas.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont pas réussi à se hisser jusqu’en finale de l’épreuve, et verront donc le PSG et le Bayern Munich se disputer le titre. Comme la saison passée, l’Argentin et le Portugais manquent donc une belle occasion de garnir leur copieux palmarès avec la plus prestigieuse des compétitions de club. Inévitablement, cela donne lieu à des rumeurs de transferts. Messi est au début d’un incroyable feuilleton où son départ du Barça est pour la première fois ouvertement évoqué, avec le PSG comme possible destination. Ce fut aussi le cas ces derniers jours de Cristiano Ronaldo, dégoûté par l’élimination de son équipe par Lyon avant même le Final 8 à Lisbonne. Une ville où se trouve toujours la délégation parisienne. Mais pas seulement.

CR7 est en effet présent également dans la capitale portugaise, histoire de passer quelques jours de vacances. Son programme est connu, il ira ensuite faire un saut à son ile natale de Madère, avant de retourner à la Juventus pour la reprise de l’entrainement. Mais ces derniers jours, une folle rumeur a fait état d’une rencontre au sommet entre CR7 et ses représentants d’un côté, et Nasser Al-Khelaïfi de l’autre. Le quotidien Tuttosport a rapidement réagi ce jeudi, annonçant que, si tout ce beau monde était bien à Lisbonne, il ne s’était pas croisé sur les bords du Tage. Un démenti qui confirme en tout cas la tendance, à savoir que Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment l’intention de bouger de la Juventus, avec qui il a annoncé vouloir rempiler pour une troisième saison consécutive.