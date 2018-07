PSG : Un recrutement surprise à Chelsea pour combler Buffon ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lundi après-midi, le Paris Saint-Germain présentera son nouveau gardien à la presse : Ginaluigi Buffon.

Après 17 ans à la Juventus Turin, l’international italien de 41 ans va défendre les couleurs parisiennes. Et forcément au sein du club de la capitale, on s’active pour combler sa nouvelle star. Ainsi, la Gazzetta dello Sport affirme que les dirigeants franciliens souhaitent recruter Gianluca Spinelli comme entraîneur des gardiens. Mais la mission du Paris Saint-Germain s’annonce particulièrement difficile… Et pour cause, celui qui a bien connu Gianluigi Buffon en sélection italienne est sous contrat à Chelsea, au sein du staff d’Antonio Conte.

Malgré les nombreuses rumeurs à son sujet, l’ancien patron de la sélection transalpine est toujours en place chez les Blues. Et tant que son départ n’est pas officiel, il semble impossible pour le Paris Saint-Germain de déloger Gianluca Spinelli, malgré l’intense forcing du club. Reste désormais à voir si le champion de France en titre fera un forcing important afin de s’offrir cet entraîneur des gardiens. Il n’est pas totalement impossible qu’une offre soit faite à Chelsea pour le libérer, ce qui ferait le bonheur de « Gigi »…