PSG : Un proche annonce son transfert, Meunier le cherche encore

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en 2020, Thomas Meunier pourrait faire ses valises cet été.

C’est tout du moins ce que l’on pouvait lire dans les colonnes du Parisien ce mardi matin, le quotidien régional citant notamment un proche de l’international belge. « Thomas ne réintègre pas le onze de départ… Il n’a eu aucune explication du coach et il n’en a pas demandé, parce qu’il reste à sa place, mais on se demande vraiment pourquoi. Ce n’est pas lié à une baisse de son niveau » expliquait notamment ce proche du joueur, ouvrant la porte à un départ.

Mais sur son compte Twitter, Thomas Meunier a répondu en personne aux rumeurs. Et visiblement, ce proche n’est pas si proche de l’international belge que cela, si tant est qu'il est existe, au vu de la belle réponse du défenseur parisien. « Et l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours aurait dit à un proche de celui-ci qu'il l'avait vu. #labonnevieillemethodeduproche » a tweeté l’ancien latéral droit du FC Bruges, démentant ainsi de manière très claire les rumeurs de départ à son sujet. Reste maintenant à savoir si des discussions sont en cours au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat. Car de toute évidence, le PSG devra prendre une décision cet été : prolonger Meunier ou le vendre. Au risque de le voir partir pour zéro euro dans un an et demi…