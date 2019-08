PSG : Keylor Navas arrive jeudi à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C'est le média costaricien La Nacion qui l'annonce ce mercredi soir, et cela est confirmé par SoccerLink, Keylor Navas va rapidement s'engager avec le Paris Saint-Germain. Le gardien de but, qui était entré dans sa dernière année de contrat avec le Real Madrid, doit arriver jeudi dans la capitale afin de passer sa visite médicale, préalable indispensable à la signature de son contrat avec le PSG. La semaine passée, la rumeur avait enflé concernant un accord déjà trouvé entre Keylor Navas et le Paris SG, mais Zinedine Zidane avait calmé l'ambiance en affirmant qu'il comptait sur ce dernier pour être le suppléant de Thibault Courtois.

Le problème entre le gardien de but de 32 ans et le Real Madrid semble donc être réglé, et Keylor Navas va donc s'engager au PSG où la place de numéro 1 lui semble promise. Même si Alphonse Aréola a fait le travail, le champion du monde français n'a pas donné toutes les garanties réclamées et Leonardo a cette fois décidé de tailler une bonne fois pour toutes dans le vif. Reste à savoir ce que va faire Alphonse Aréola, lié jusqu'en 2023 avec le Paris Saint-Germain.